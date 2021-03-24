Kırıkkale'de aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
24.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:11
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kurşunkaya köyünde bir ailenin sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksitten etkilendikleri belirlenen Kadir (49), Bedriye (46), Elif (9) ve Beyza (5) Okatan, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Okatan ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen