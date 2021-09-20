Kırıkkale'de atlı jandarma birlikleri devriyeye başladı - Haberler
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Kırıkkale'de atlı jandarma birlikleri devriyeye başladı

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de atlı jandarma birlikleri devriyeye başladı

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında yetiştirilen ve milli parklar ile turistik merkezlerde görev yapan atlı birlikler, Kırıkkale'de bulunan tarihi ve turist alanlarda devriye görevine başladı.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında yetiştirilen ve milli parklar ile turistik merkezlerde görev yapan atlı birlikler, Kırıkkale'de bulunan tarihi ve turist alanlarda devriye görevine başladı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, atlı birlikler, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Yahşihan ilçesi Obaköy ve Yeşil Vadi ile Keskin ilçesi Çeşnigir Köprüsü mesire alanlarında, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici devriye görevi icra etti.

Atlı birlikler, 2 Ekim 2021'ye kadar devriye faaliyetlerine devam edecek.

Arazi yapısı nedeniyle motorlu devriye araçlarının giremediği alanlar ile turistik mekanlarda güvenlik hizmeti sunan atlı birlikler, ziyaret amacıyla bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kırıkkale'de atlı jandarma birlikleri devriyeye başladı

Kırıkkale'de atlı jandarma birlikleri devriyeye başladı

Kırıkkale'de atlı jandarma birlikleri devriyeye başladı

Kırıkkale'de atlı jandarma birlikleri devriyeye başladı

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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