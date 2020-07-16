Kırıkkale'de asker uğurlamalarına kısıtlama
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Kırıkkale'de asker uğurlamalarına kısıtlama

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Kırıkkale'de asker uğurlamalarına kısıtlama
16.07.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:18

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına bazı kararlar alındığı belirtildi.

Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında kararların alındığı belirtilen açıklamada, "Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş gibi katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınmasına, askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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