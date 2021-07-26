Kırıkkale'de asayiş uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de asayiş uygulaması

Kırıkkale'de asayiş uygulaması
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde yapılan asayiş uygulaması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği koordinasyonunda çeşitli birimlerin ve jandarma ekiplerinin katılımıyla, eğlence merkezleri, kafeler, oturma parkları ve açık alanlarda vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarma ekiplerinin 3 bin 752 personel ile 976 noktada yaptığı uygulamalar ve faaliyetler sonucunda 18 bin 736 şahıs ve 8 bin 421 araç sorgusu yapıldı. Suça karışan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı, aranan 54 kişi yakalandı, 28 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca, 3 şarjör, 33 fişek, 7 bıçak, bir çalıntı motosiklet, 410 gram kubar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kırıkkale'de asayiş uygulaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Türkiye'de 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Yener Demet Akalın Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Serdar Aziz Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de asayiş uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 18:15:35. #1.16#

title