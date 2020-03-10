Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa

Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

10.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:50
Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.


Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde belirlenen 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S., hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P. ile hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Z. tutuklanarak Keskin Cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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