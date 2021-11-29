Kırıkkale'de aranan 9'u firari hükümlü yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 9 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 6 ay ile 7 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T, B.K, Y.C.G, K.S, S.T, Y.E, E.Z, S.K. ve B.U. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Operasyonda ayrıca çeşitli suçlardan aranan 14 şüphelinin de yakalandığı bildirildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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