Kırıkkale'de aranan 8 şüpheli operasyonla yakalandı Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan zanlı ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y, Y.K, M.Y, R.B. ve H.E. ile çeşitli suçlardan aranan F.Ö, L.M. ve R.A. gözaltına alındı.

M.Y, Y.K, M.Y, R.B. ve H.E. cezaevine gönderildi, diğer zanlılar ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA