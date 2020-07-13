Kırıkkale'de aranan 8 kişi yakalandı
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.
13.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:59
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenledi.
İl genelinde belirlenen 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararları bulunan Ö.A, M.M, A.P, A.K, B.G, Ü.Y, H.K. ve A.A. yakalandı.
Hükümlü ve şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA