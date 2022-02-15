Kırıkkale'de aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı - Haberler
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Kırıkkale'de aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve basit yaralama suçlarından haklarında 2 ay 15 gün ile 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K, K.A, H.G, S.E, K.K, F.G. ve Ü.K. ile çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi yakaladı.

Hükümlülerin cezaevine teslim edildiği, 18 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kırıkkale, Güncel, Haberler

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