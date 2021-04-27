Kırıkkale'de aranan 5 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de aranan 5 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de aranan 5 hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması, hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede yapılan operasyonlarda hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.A., hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.K., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ş., karşılıksız yararlanma suçundan 6 bin lira para cezası bulunan K.A. ile nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüpheli 5 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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