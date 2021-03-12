Kırıkkale'de aranan 4 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kırıkkale'de aranan 4 kişi yakalandı

12.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:55
Kırıkkale'de aranan 4 kişi yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda aranan 4 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda aranan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, "yağma" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü cezaevi firarisi Ş.G ile "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ve"cinsel istismar" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ile şantaj suçundan aranan K.G'yi yakaladı.

Hükümlüler Ş.G, S.K. ve A.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

K.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Murat Balcı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ali Şansalan Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de aranan 4 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 17:56:35. #1.16#
title