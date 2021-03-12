Kırıkkale'de aranan 4 kişi yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda aranan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, "yağma" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü cezaevi firarisi Ş.G ile "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ve"cinsel istismar" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ile şantaj suçundan aranan K.G'yi yakaladı.

Hükümlüler Ş.G, S.K. ve A.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

K.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen