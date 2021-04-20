Kırıkkale'de aranan 4 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de aranan 4 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de aranan 4 hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması, hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede yapılan operasyonlarda hakkında dolandırıcılık suçundan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A. isimli şahıs, hırsızlık suçundan 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.C.G. isimli şahıs, hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.T. isimli şahıs, yağma suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüpheli 4 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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