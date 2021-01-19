Kırıkkale'de aranan 3 kişi yakalandı
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Kırıkkale'de aranan 3 kişi yakalandı

19.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:04
Kırıkkale'de aranan 3 kişi yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince suç olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K, K.K. ve H.İ'yi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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