Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü cezaevine gönderildi
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Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü cezaevine gönderildi

03.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:51
Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede düzenlenen çalışmalarda 1 adet yağma ve 11 adet uyuşturucu olmak üzere toplamda 18 çeşitli suçtan kaydı bulunan ve yağma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.Ü., 7 ayrı hırsızlık olmak üzere toplamda 22 suçtan asayiş kaydı bulunan ve basit yaralama suçundan 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.C.Ö. ile 5 ayrı hırsızlık olmak üzere toplamda 12 suç kaydı bulunan ve başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Z. isimli şahıslar, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında işlemleri tamamlanan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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