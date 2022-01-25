Kırıkkale'de aranan 23'ü hükümlü 47 kişi yakalandı - Haberler
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Kırıkkale'de aranan 23'ü hükümlü 47 kişi yakalandı

Kırıkkale'de aranan 23'ü hükümlü 47 kişi yakalandı
AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan firari 23 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan firari 23 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 15 gün ile 47 yıl 2 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan E.G, N.K, İ.G, Y.G, A.U, A.E, E.Ş, M.Y, E.G, S.S, M.G, E.K, İ.A, H.D, D.E, D.K, S.Ü, B.B, T.Ö, M.B.A, E.G, T.P. ile Ü.G. yakalandı.

Hırsızlık suçundan D.K'nın 47 yıl 2 ay, H.D'nin de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonda çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli de yakalandı.

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kırıkkale, Asayiş, Güncel, Haber

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