Kırıkkale'de aranan 2 kişi yakalandı
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Kırıkkale'de aranan 2 kişi yakalandı

12.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:00
Kırıkkale'de aranan 2 kişi yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ile "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.I'yı yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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