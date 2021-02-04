Kırıkkale'de aranan 2 kişi yakalandı
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Kırıkkale'de aranan 2 kişi yakalandı

04.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:11
Kırıkkale'de aranan 2 kişi yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 16'sı hırsızlık 32 suçtan kaydı ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan F.G. ile 2'si hırsızlık 6 suçtan kaydı ve hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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