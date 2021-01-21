Kırıkkale'de aranan 2 kişi yakalandı
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Kırıkkale'de aranan 2 kişi yakalandı

21.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:58
Kırıkkale'de aranan 2 kişi yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 11'i hırsızlık 15 suçtan kaydı ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan R.D. ile 7'si hırsızlık 21 suçtan kaydı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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