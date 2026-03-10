Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan A.Y. ve N.Y.Ö. isimli şahıslar operasyonla yakalandı. Haklarında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlüler, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı