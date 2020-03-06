Kırıkkale'de aranan 12 şüpheli gözaltına alındı
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince il genelinde belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T, D.K, Z.K, İ.Ü, S.V, ve F.K. ile aranan 6 şüpheli yakalandı.
Y.T, D.K, Z.K. ve İ.U. cezaevine gönderildi, diğerleri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Kaynak: AA