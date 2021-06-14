Kırıkkale'de aranan 12 kişi yakalandı
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Kırıkkale'de aranan 12 kişi yakalandı

Kırıkkale'de aranan 12 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, aranan 12 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, aranan 12 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-14 Haziran tarihlerinde il genelinde polis ve jandarmadan oluşan 324 ekip ve 1030 personel, 311 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 5 bin 22 kişi ve 3 bin 354 araç sorgulandı, aranan 12 kişi yakalandı, 82 araca 68 bin 984 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 10 kişiye 8 bin 690 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında da 7 kişiye 25 bin 160 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de aranan 12 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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