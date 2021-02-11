Kırıkkale'de aracına bağladığı köpeği sürükleyen sürücü yakalandı
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Kırıkkale'de aracına bağladığı köpeği sürükleyen sürücü yakalandı

11.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:18
Kırıkkale'de aracına bağladığı köpeği sürükleyen sürücü yakalandı

Kırıkkale'de kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "Kırıkkale'de kamyonetin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi" başlığıyla haber ve paylaşımların yer alması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen olayın zanlısını gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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