Kırıkkale'de Araç Yangını

Kırıkkale'de park halindeki otomobilde yangın çıktı maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet İsmail Yıldırım'a ait olduğu öğrenilen 06 YEB 09 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle Alparslan Türkeş Bulvarı Makro Kavşağı'nda park halinde iken yanmaya başladı.

Motor bölümünde çıkan yangın, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışıldı. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Araçta maddi hasar meydana geldi.