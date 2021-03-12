Kırıkkale'de 'arabalı sinema' etkinliği
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Kırıkkale'de 'arabalı sinema' etkinliği

12.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:32
Kırıkkale'de 'arabalı sinema' etkinliği

KIRIKKALE'de Yahşihan Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen 'Arabalı Sinema' etkinliğine katılanlar, dev ekrana yansıtılan filmi, araçlarından inmeden izledi.

KIRIKKALE'de Yahşihan Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen 'Arabalı Sinema' etkinliğine katılanlar, dev ekrana yansıtılan filmi, araçlarından inmeden izledi.

Yahşihan Belediyesi, Bedesten ve Hisar köy arasında bulunan ormanlık alanda 'Arabalı Sinema' etkinliği düzenledi. Etkinlik için gelen yüzlerce araç, kurulan dev ekranın karşısına belediye görevlilerinin yardımıyla park ettirildi. Belediye ekipleri, araç içerisinde film izleyen katılımcılara gazoz ve patlamış mısır ikram etti. Filmin sesinin, kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte vatandaşların araçlarından inmelerine izin verilmedi. Etkinliğe katılan vatandaşlara, 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' ve 'Hababam Sınıfı Tatilde' filmleri izletildi.Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün Yahşihan Belediyesi olarak hazırlamış olduğumuz arabalı sinema etkinliği var. Yaklaşık 750 araç, 2 bin 500 vatandaşın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Sanırım Türkiye'de bir ilk yine. Bedesten ve Hisar köy arasında bulunan ormanlık alanda gerçekleştiriyoruz. Buradan pandemi kurallarına uygun bir şekilde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak hazırlamış olduğumuz arabalı sinema etkinliğimizin tüm izleyenlere hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.


Kırıkkale'de 'arabalı sinema' etkinliği
Kırıkkale'de 'arabalı sinema' etkinliği
Kırıkkale'de 'arabalı sinema' etkinliği
Kırıkkale'de 'arabalı sinema' etkinliği
Kırıkkale'de 'arabalı sinema' etkinliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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