KIRIKKALE - Apartmana çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
16.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:37
Kırıkkale'de otomobilin apartmana çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin apartmana çarpması sonucu sürücü yaralandı.
H.T. idaresindeki 26 VF 823 plakalı otomobil, Fabrikalar Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki 3 katlı apartmana çarptı.
Çarpmanın etkisiyle deprem olduğunu zanneden apartman sakinleri hızla dışarı çıktı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik