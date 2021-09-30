Kırıkkale'de anasınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle anasınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki etkinlikte, trafik eğitiminin yanı sıra öğrencilere, Afad, ilk yardım ve itfaiye ile ilgili uygulamalı ve teorik bilgiler verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser İsa Söğüt, burada verilen teorik ve uygulamalı eğitim sayesinde öğrencilerde trafik kuralları ile alakalı bilinç oluşmasını amaçladıklarını söyledi.

İtfaiye, AFAD ve sağlıkla ilgili diğer eğitim parkurlarında da öğrencilere eğitim verildiğini belirten Söğüt, çocukların burada öğrendiklerini hayatlarında uygulayacaklarını kaydetti.

Anasınıfı öğretmeni Habibe Kılıç da çocukların trafik konusunda bilgi edindiğini dile getirdi.