Kırıkkale'de alevlerle 3 saatlik savaş: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de gıda ürünlerinin bulunduğu soğuk hava deposundaki yangının oluşturduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de özel bir şirkete ait gıda ürünlerinin olduğu soğuk hava deposunda çıkan yangın, 30 itfaiye ekibinin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri depo içerisinde soğutma çalışmalarını öğlen saatlerine kadar sürdürdü. Gece saat 02.00 sıralarında çıkan yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.

Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangında, soğuk hava deposu ve gıda ürünlerinin tamamı küle döndü. Yangının çıkış sebebi ise bilirkişi raporu sonrası netleşecek. - KIRIKKALE