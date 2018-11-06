Kırıkkale'de Akü ve Mazot Hırsızlığı
Kırıkkale'de akü ve mazot hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kırıkkale'de akü ve mazot hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde artan akü ve mazot hırsızlığı olaylarına karşı il genelinde çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından tespit ettikleri T.K, S.T. ile H.Y'yi yakın takibe alan ekipler, şüphelileri çalıntı aküleri ve mazotu satmaya çalışırken yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.