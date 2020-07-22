Kırıkkale'de akaryakıt yüklü tren minibüse çarptı
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Kırıkkale'de akaryakıt yüklü tren minibüse çarptı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, hemzemin geçitten geçerken tren raylarında asılı kalan minibüse, akaryakıt yüklü tren çarptı.

Kırıkkale'de akaryakıt yüklü tren minibüse çarptı
22.07.2020 22:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:36

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, hemzemin geçitten geçerken tren raylarında asılı kalan minibüse, akaryakıt yüklü tren çarptı. Kazada, trenin geldiğini görüp, makinisti uyaran sürücü ve yanındaki yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde, Yahşihan ilçesindeki trafiğe kapalı olan hemzemin geçitte meydana geldi. Hikmet Gürsoy (42) yönetimindeki 71 DC 859 plakalı minibüs, trafiğe kapatılan hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışırken tren raylarında asılı kaldı. Vagonlarında akaryakıt yüklü trenin geldiğini fark eden sürücü Gürsoy ve yanındaki yolcu, koşarak makinist Emin Yorulmaz'ı 'dur' işareti ile uyarmaya çalıştı. Hızını alamayan tren, raylarda asılı kalan minibüse çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi.Can kaybının yaşanmadığı kazada hasar meydana geldi. Trafik polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında minibüs olduğu yerden vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Daha sonra tren seferine devam etti. 


Kaynak: DHA

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