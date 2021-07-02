Kırıkkale'de akaryakıt tankeri devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı
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Kırıkkale'de akaryakıt tankeri devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı

Kırıkkale'de akaryakıt tankeri devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı. Tankerden sızan akaryakıt nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, yakıtın başka bir tankere aktarılmasının ardından açıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ali Aslantaş yönetimindeki 06 EK 663 plakalı akaryakıt yüklü tanker, yol kenarındaki park alanına girmeye çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole devrildi. 3 parçaya bölünen tankerin sürücüsü Aslantaş yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tankerdeki akaryakıtın sızması nedeniyle patlama riskine karşı yol ulaşıma kapatıldı. Yolun iki tarafında da uzun araç konvoyu oluştu. İtfaiye ekipleri tankerin çevresinde inceleme yaptı ve patlama riskine karşı önlem aldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma ile tankerdeki akaryakıt başka bir tankere aktarılırken, yol da tekrar ulaşıma açıldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da kaza yerinde inceleme yaptı.

Valilikten kaza ile ilgili yapılan açıklamada, "Kırıkkale-Ankara istikametinin 15'inci kilometresinde akaryakıt yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu kaza meydana gelmiş ve akabinde patlama ve parlama riski göz önüne alınarak karayolu tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolunun kenarında bulunan otopark alanına girmek üzere iken devrilen tankerde, soğutma işlemleri tamamlanmış olup, tankerin içerisindeki akaryakıtın boşaltılması ile birlikte yol trafiğe açılmıştır" denildi.


Kırıkkale'de akaryakıt tankeri devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı
Kırıkkale'de akaryakıt tankeri devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı
Kırıkkale'de akaryakıt tankeri devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı
Kırıkkale'de akaryakıt tankeri devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı
Kırıkkale'de akaryakıt tankeri devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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