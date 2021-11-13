Kırıkkale'de AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimi başladı - Haberler
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Kırıkkale'de AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimi başladı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Politika
Kırıkkale'de AK Parti'nin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kırıkkale'de AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katıldı.

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kırıkkale'de AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katıldı.

Yazıcı, "Bu hikayenin kahramanı sensin" temasıyla bir düğün salonunda düzenlenen eğitimde, "AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu açılış dersini verdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen eğitime, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Mustafa Kaplan ve partililer katıldı.

İki gün sürecek programda, çeşitli konularda partililere eğitim verecek.

Kırıkkale'de AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimi başladı

Kırıkkale'de AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimi başladı

Kırıkkale'de AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimi başladı

Kırıkkale'de AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimi başladı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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