Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 7 büyükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu.

İlçeye bağlı Uzunlar köyünde Fuat Çakmak'a ait ahırın duvarları aşırı yağışlara bağlı yıkıldı, çatısı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay anında ahırın yanında bulunan ve yaralanan Pınar Çakmak ile Yasemin Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Enkazda kalan 9 büyükbaş hayvandan 7'si ile bir eşek telef oldu.

Ekipler, 2 büyükbaş hayvanı enkazdan yaralı çıkardı.