Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 7 büyükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 7 büyükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu.

İlçeye bağlı Uzunlar köyünde Fuat Çakmak'a ait ahırın duvarları aşırı yağışlara bağlı yıkıldı, çatısı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay anında ahırın yanında bulunan ve yaralanan Pınar Çakmak ile Yasemin Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Enkazda kalan 9 büyükbaş hayvandan 7'si ile bir eşek telef oldu.

Ekipler, 2 büyükbaş hayvanı enkazdan yaralı çıkardı.

Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu

Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu

Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu

Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title