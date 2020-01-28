Kırıkkale'de Afgan uyruklu 3 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Kırıkkale'de Afgan uyruklu 3 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi

KIRIKKALE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

28.01.2020 00:33 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:33
Kırıkkale'de Afgan uyruklu 3 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi

KIRIKKALE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen uyruklu 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. 

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Gürler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Afganistan uyruklu Narges (25), Masoumah (6) ve Farid Ahmad Jafari (32), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 3 kişi, ihbarla eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
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