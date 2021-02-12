Kırıkkale'de "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı
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Kırıkkale'de "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı

12.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:38
Kırıkkale'de

Kırıkkale'de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı.

Kırıkkale'de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı.

AFAD Müdürü Mahmut Coşkun, yaptığı açıklamada, illerde valilerin, ilçelerde ise kaymakamların koordinesinde, afet farkındalığının arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla afet farkındalık eğitim faaliyetleri yapıldığını belirtti.

İl genelinde eğitim verilecek kişi sayısının 200 bin olarak hedeflendiğini anlatan Coşkun, "İlimizde afet farkındalık eğitimleri aktif olarak tüm hızıyla devam etmektedir. Eğitimler yıl boyunca, salgın koşullarına uygun şekilde gerekli sağlık tedbirleri alınarak, merkez ve ilçelerde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre, derneklere, vakıflara, bireysel başvurulara, ailelere, bina sakinlerine kısaca toplumun tüm kesimlerine, her bir vatandaşa dokunulacak şekilde yüz yüze ve uzaktan eğitim sistemlerinden faydalanılarak yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Coşkun, afet farkındalığının artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak eğitimlerde görev almak üzere Kırıkkale Üniversitesi ve TÜPRAŞ temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü öğretmenleri, ilçelerde görevli kamu kurum ve kuruluşu çalışanları ile AFAD gönüllülerinden oluşan eğitmen adaylarına yönelik "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi"nin 120 kişinin katılımıyla başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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