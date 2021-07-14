Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliği

Kırıkkale Belediyesince açık havada sinema etkinliği kapsamında vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini konu alan "Börü" filmini izledi.

Kırıkkale Belediyesince açık havada sinema etkinliği kapsamında vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini konu alan "Börü" filmini izledi.

Büyük Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çocuklara patlamış mısır dağıttı.

Etkinlik için parka gelen çok sayıda vatandaş, daha sora filmi izledi.

Başkan Saygılı, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Açık hava sinema etkinliğini Kovid-19 salgını öncesi başlatmıştık. Alınan tedbirlerle yeniden ailelerle buluşuyoruz. Bu vesile ile 15 Temmuz'un yıl dönümünde ilk olarak açık hava sinema etkinliğimizde 'Börü' filimi hep birlikte izledik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen