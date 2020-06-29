Kırıkkale'de "Açık Hava Kütüphaneleri" ilgi görüyor Kırıkkale Belediyesince kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla parklara konulan "Açık Hava Kütüphaneleri"ne kitapseverler ilgi gösteriyor.

Kırıkkale Belediyesince kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla parklara konulan "Açık Hava Kütüphaneleri"ne kitapseverler ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kitap okuma alışkanlığını artırmak ve kitapseverlerin parklarda kitap okumalarını sağlamak amacıyla Büyük Şehir Parkı ve Atatürk Parkı'nda açılan Açık Hava Kütüphaneleri'nin kitapseverler tarafından takdirle karşılandığı belirtildi.

Sadece yetişkinler için değil, çocuklar içinde birbirinden farklı eserlerin bulunduğu ifade edilen açıklamada, kütüphanelerin ailelere çocukları ile kitap okuma imkanı sunduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da şunları kaydetti:

"Açık Hava Kütüphanelerimiz ile kitapseverler, kütüphanelere gitmeden parklarımızda istedikleri kitapları okuyabiliyor, burada kitap değiştirebiliyorlar. Böylelikle kitap okuma alışkanlığını artırmanın yanında paylaşma kültürünü de çocuklarımıza aşılamış oluyoruz. Hemşehrilerimiz, istedikleri kitabı alıp okuyor. Parkta okumaya başladığı kitabı evine götürüp okumaya devam edebiliyor. Kitap bittikten sonra ise getirip yenisini alıyor. Evde okuduğu kitaplarından başkalarının da faydalanmasını isteyenler ise kitap değişimi yapabiliyorlar."

Kaynak: AA