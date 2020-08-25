Kırıkkale'de aç kalan tilki şehre indi Kırıkkale'de aç kalan tilki şehre indi Yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki bir süre sonra gözden kayboldu Kırıkkale'de aç kalan bir tilki, doğal yaşam alanından kent merkezine indi.

Kırıkkale'de aç kalan tilki şehre indi

Yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki bir süre sonra gözden kayboldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de aç kalan bir tilki, doğal yaşam alanından kent merkezine indi.

Kırıkkale'de doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen bir tilki, akşam saatlerinde kent merkezine indi. Sokak üzerinde ürkek davranışlarla bir süre yiyecek arayan tilki, umduğunu bulamayınca kaçarak çevreden uzaklaştı. Tilkiyi fark eden bir kişi ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Gece olması dolayısıyla etrafta kimsenin olmamasını değerlendiren tilki bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA