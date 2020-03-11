Kırıkkale'de 93 polis ile şafak operasyonu: 10 gözaltı Kırıkkale'de 93 polis ile şafak operasyonu: 10 gözaltı Gözaltına alınan 10 şahıstan 9'u tutuklandı Kırıkkale polisi tarafından aranan şahıslara yönelik 20 ekip, 93 personelin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Kırıkkale'de 93 polis ile şafak operasyonu: 10 gözaltı

Gözaltına alınan 10 şahıstan 9'u tutuklandı

KIRIKKALE - Kırıkkale polisi tarafından aranan şahıslara yönelik 20 ekip, 93 personelin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan yakalama ve arama kaydı bulunan 12 kişinin yakalanması için sabahın ilk ışıklarıyla operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki 12 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan ve 20 ekip, 93 polisin katıldığı şafak operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Aralarında hırsızlık, uyuşturucu, güveni kötüye kullanma, tehdit, iftira ve taahhüt ihlali gibi çeşitli suçlardan aranan M. K., L.E., M. Y., İ. Ö., Y. İ., A. E., İ. B., E. G., A. K., ve K. M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 kişi Keskin Cezaevine gönderilirken, 1 kişi de Adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA