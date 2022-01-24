Kırıkkale'de 92 yaşındaki hasta karlı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Kırıkkale'de 92 yaşındaki hasta karlı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kırıkkale'de 92 yaşındaki hasta karlı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Balışeyh ilçesine bağlı Mehmetbeyobası köyünde yaşayan 92 yaşındaki Semiha Durmaz'ın nefes darlığı şikayeti üzerine yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

Sağlık ekipleri, yoğun tipi nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kalınca İl Özel İdaresi ve UMKE ekiplerinden yardım istendi.

Yol açma çalışmalarının ardından sağlık ekipleri köye ulaştı.

Durmaz, özel donanımlı ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kırıkkale'de 92 yaşındaki hasta karlı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kırıkkale'de 92 yaşındaki hasta karlı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kırıkkale'de 92 yaşındaki hasta karlı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kırıkkale'de 92 yaşındaki hasta karlı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri

Kırıkkale, 112, kar, Güncel, Haber

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