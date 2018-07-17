Kırıkkale'de 861 Kişi "İmar Barışı" Başvurusunda Bulundu

Kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilenen 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılanması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un yayımlanmasıyla birlikte 8 Haziran 2018 tarihinden itibaren Kırıkkale'de toplam 861 kişi başvuru yaptı.

Kırıkkale Çevre ve Şehircilik Müdürü Uğur Atar, 861 vatandaşın başvuru yaptığını belirterek toplam 720 bin 483 lira tahsil edildiğini söyledi.

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak amacında olduğunu belirten Atar, "Bu Kanun ile İmar Barışı'ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. İmar Kanunu'na göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir. İmar Barışından 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan tüm yapılar bu kanundan yararlanacak olup başvuru süresi 31 Ekim 2018 de sona ermektedir. Yapı kayıt bedelleri ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenebilecektir. Diğer büyük avantajlarından biride hazine arazisi ve belediye arazilerinde yapıları bulunan vatandaşlarımızda yapı kayıt belgesi alarak söz konusu araziyi de rayiç değer üzerinden satın alabilecekler" dedi.

Başvurular e-devlet üzerinden yapı sahipleri tarafından yapıldığını belirten Atar, birinci kısımda kimlik bilgileri ikinci kısımda ise taşınmazın yüzölçümü, m2 rayiç değeri, yapı sınıfı, aykırılığının tanımı ve yapının alanı ile iki adet fotoğraflar yapı kayıt başvurusu tamamlanacağını söyledi. - KIRIKKALE