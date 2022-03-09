Kırıkkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı kadın personellerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kadın astsubaylar, ziyaret ettikleri iş yerlerinde kadınların gününü kutlayarak, çiçek hediye etti.

Ayrıca, merkeze bağlı Ulaş köyünde ikamet eden kadınları da ziyaret eden ekipler, kadınlara çiçek verdi.