Kırıkkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Haberler

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Kırıkkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı kadın personellerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı kadın personellerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kadın astsubaylar, ziyaret ettikleri iş yerlerinde kadınların gününü kutlayarak, çiçek hediye etti.

Ayrıca, merkeze bağlı Ulaş köyünde ikamet eden kadınları da ziyaret eden ekipler, kadınlara çiçek verdi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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