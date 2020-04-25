Kırıkkale'de 8 bin gıda paketi, ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor Kırıkkale Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan ve hayırsever vatandaşların da katkılarda bulunduğu gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kırıkkale Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan ve hayırsever vatandaşların da katkılarda bulunduğu gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hazırlanan 8 bin gıda yardımı paketleri, ramazan ayı boyunca Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince tespiti yapılan bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya da devam edecek. Yardım alan vatandaşlar, Kırıkkale Valiliği ve hayırseverlere teşekkür etti. Kaynak: AA