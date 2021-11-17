Kırıkkale'de 8 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda 8 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirdi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, bir iş yerinde kaçak cep telefonu satışının yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili harekete geçen ekipler B.D. isimli şahsın işletmekte olduğu işyerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 8 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili B.D. isimli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

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