Kırıkkale'de 77 bin 900 doz Kovid-19 aşısı yapıldı
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Kırıkkale'de 77 bin 900 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Kırıkkale'de 77 bin 900 doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kentte bu zamana kadar 77 bin 900 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığını bildirdi.

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Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kentte bu zamana kadar 77 bin 900 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığını bildirdi.

Ağırtaş, yazılı açıklamasında, bir yılı aşkın süredir mücadele ettikleri Kovid-19 virüsüne karşı şu anki tek silahlarının aşılama olduğuna dikkati çekti.

Dünya genelinde aşılanmada 6. sırada bulunan Türkiye'de bu zamana kadar 19 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını anımsatan Ağırtaş, "İlimizde ise bu zamana kadar yaklaşık 77 bin 900 doz Kovid-19 aşısı yapılmıştır. Aşının özellikle risk grubundaki bireylere olan olumlu katkısı apaçık ortadadır. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak için mutlaka aşı yaptırmalıyız. İlimizde bu zamana kadar hedef nüfusun yüzde 66,5'i aşının birinci dozunu yaptırırken, bu sayı ikinci dozda yüzde 43,5'e ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Ağırtaş, aşılanmanın ilk gününden itibaren yoğun ilgi gösteren sağlık çalışanlarının 1. ve 2. doz aşılanma diliminin yüzde 84, 65 yaş üstü vatandaşlarda bu oran yüzde 79, 50-64 yaş vatandaşlarda ise bu oranın yüzde 53,5 olduğunu belirtti.

Kentte kişilerin tercihlerine göre hem Sinovac hem de Pfizer-BioNTech aşısı yapıldığını aktaran Ağırtaş, şunları kaydetti:

"Aşılama çalışmalarımız aile sağlığı merkezleri, Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel hastanemizde yapılmaktadır. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu kriterlere uyan evde bakım hastalarının aşılamaları ise evlerinde yapılmaktadır. Öte yandan Sinovac aşısı tüm tesislerimizde vatandaşlarımıza yapılabilmekteyken, Pfizer-BioNTech sadece Yüksek İhtisas Hastanemizde yapılmaktadır. Aşılama hizmetimiz Yüksek İhtisas Hastanemizde gece 00.00'a kadar hafta sonu da dahil hizmet vermektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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