Kırıkkale'de 750 kınalı keklik doğaya salındı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğaya 750 kınanlı keklik bırakıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğaya 750 kınanlı keklik bırakıldı.

Doğal Koruma ve ve Milli Parkla Şube Müdürü Bahadır Gürleyik, yaptığı açıklamada, merkezde ve ilçeye bağlı Dağsolaklısı, Kaçak ve Barak köylerinde 3 yıl ava kapalı arazilere 750 kınalı keklik salındığını ifade etti.

Kekliklerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'taki üretme istasyonundan temin edilerek Keskin'e getirildiğini dile getiren Gürleyik, Keskin Avcılar Derneği ile yapılan protokol çerçevesinde yırtıcı temizliği yapılan alana bırakıldığını anlattı.

Gürleyik, alanın koruma ve kontrolünün şube müdürlüğü ve fahri av müfettişleri tarafından yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Salım yapılan tarihten bu yana geçen 15 günlük süre içerisinde kınalı kekliklerin alana uyum sağladıkları görülmüştür. Kınalı keklik salımı yapılan alan 2020-2021 av dönemi haritalarında sarı renk ile gösterilmiştir. Alan 3 yıl süre ile her türlü ava kapatılmış olup, alanda açıkta tüfek ile dolaşmak yasaktır. Av sezonumuz yarın açılmaktadır. Bütün avcılarımıza kurallara ve haritamıza uymak üzere rastgele diyoruz."

Kaynak: AA