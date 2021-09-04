Kırıkkale'de 69 litre kaçak içki ele geçirildi
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Kırıkkale'de 69 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale'de 69 litre kaçak içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince 69 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince 69 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.B'nin kaçak içki satacağı yapacağı ihbarı üzerine, şüphelinin aracını merkeze bağlı Yukarımahmutlar köyü yakınlarında durdurdu.

Araçta yapılan aramada kaçak içki bulan ekipler, şüphelinin ev ve işyerinde de 69 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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