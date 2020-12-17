Kırıkkale'de 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
F.Ç'nin kente kaçak tütün getireceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin kullandığı aracı Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, çeşitli markalarda 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.Ç. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen