Kırıkkale'de 678 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırıkkale'de 678 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

17.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:11
Kırıkkale'de 678 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramalarda 678 kilo 500 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramalarda 678 kilo 500 gram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, çalışmalarda F.Ç. isimli şahsın kente gümrük kaçağı kıyılmış tütün getireceği bilgisine ulaştı. Söz konusu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şahsın aracında yapılan aramalarda toplamda 678 kilo 500 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Şahıs hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Nilgün Belgün Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Jandarma İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de 678 kilogram kaçak tütün ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:12:21. #1.15#
title