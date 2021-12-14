Kırıkkale'de 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İddiaya göre, merkeze bağlı Ahılı köyünde bulunan özel bir lisede öğrenim gören 6 öğrenci, evden getirdikleri yiyecekleri yedikten sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve halsizlik şikayetleriyle kendi imkanlarıyla geldikleri Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müşahede altına alınan 6 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olayla ilgili inceleme başlatarak müfettiş görevlendireceği öğrenildi.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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