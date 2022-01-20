Kırıkkale'de 57 bin 800 makaron ve 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince 57 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 57 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında H.C'ye ait iş yeri ve depoda arama yaptı.

Ekipler aramada, 57 bin 800 bandrolsüz makaron ve 102 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.